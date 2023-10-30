نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مش مصاب".. تعليق غريب من رضا عبد العال بشأن غياب إمام عاشور عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علَقَ رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، على استبعاد إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي من قائمة الفريق، وغيابه عن الأحمر أمام ماميلودي صن داونز في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي والتي جمعت الفريقين عصر الأمس على ملعب لوفتس فيرسفيلد وانتهت بخسارة القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN ": إمام عاشور ليس مصابًا كما أكدت الأسبوع الماضي، وقرار استبعاده من السويسري مارسيل كولر قرار فني وشخصي من المدرب".

وأضاف: يبدو أن كولر يكره "النجوم" داخل المنظومة، وعاشور في التوقيت الحالي هو النجم الأول والأبرز داخل الفريق".

وواصل، أن خسارة الأحمر أمام صن داونز عصر الأمس ستجعل "كولر" يعيد اللاعب إلى القائمة الخاصة بمباراة الإياب الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.