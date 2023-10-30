نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة عرض الأهلي والزمالك لضم نجمي إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه لم يتحدث معه أي شخص بشكل رسمي سواء من الأهلي أو الزمالك لضم أوفا وكالوشا.

وأوضح أن مباراة الزمالك الأخيرة شهدت مشاركة 9 لاعبين من قطاع الناشئين مع اختلاف أعمارهم، مثل البلعوطي وأحمد يوسف والعجوز وزياد كمال وعبدالرحمن عماد ومصطفى دويدار واحمد حواش ومحمد حمدي، مؤكدا أن المباراة أثبتت (هوية النادي) أداءً ونتيجة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تعاقدنا مع زياد طارق ولاعب سنغالي تحت السن وهم في طور التجهيز للمشاركة في المباريات المقبلة، ولم نتأثر بإيقاف القيد لأننا لدينا خطة واضحة في استمرار تصعيد اللاعبين الشباب، ولكن نجحنا أيضا في حل أزمة تسجيل اللاعبين حفاظا على صورة النادي ومجلس الإدارة، بغض النظر عن المخطئ في أزمة زياد بوغطاس".

وأضاف: "لدينا فكرة خاص بتطوير منظومة الكرة بنادي إنبي، ولذلك من المهم التغاضي عن نتائج معينة من أجل التطوير، والأمر ليس في الفوز على الزمالك لكن سعداء بمستوى اللاعبين".

وحول وجود مفاوضات من جانب الأهلي والزمالك لضم أحمد أوفا وكالوشا، قال: "لم يتحدث معي أي شخص بشكل رسمي سواء من الأهلي أو الزمالك، وهناك أزمة واضحة في مراكز الهجوم والدفاع، لذلك الجماهير تقوم بترشيح لاعبين من انبي للانتقال للقطبين".

وأوضح: "حال تلقى أي عروض سنقوم بمناقشة تامر مصطفى المدير الفني، ولدينا حسابات معينة، وفي النهاية فأن نادي إنبي لديه استراتيجية باكتشاف اللاعبين وتسويقهم داخليا وخارجيا، لدينا نادٍ آخر نقوم برعايته وهو بايونيرز والذي يتواجد فيه 14 لاعبا من قطاع الناشئين و8 عناصر تم اكتشافهم ويلعبوا هناك ونقوم برعاية النادي كاملًا في إطار سياسة النادي لتفريخ لاعبين".

وختم: "محمد حمدي لن يلعب لأي نادٍ مصري سوى إنبي، ونريد اخراجه للاحتراف أوروبيًا، واللاعب لديه رغبة في الاحتراف وكذلك شخصيته سوف تساعده على ذلك، وهو أمر جيد للنادي واللاعب، من أجل تسويق اسم النادي بأنه يمتلك لاعبين ناشئين على مستوى عالٍ ولديهم القدرة على الاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية".