نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم برشلونة يدعم فلسطين برسالة مؤثرة “صورة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص جول كوندي، نجم دفاع فريق برشلونة الإسباني على دعم فلسطين بعد الأحداث التي تشهدها غزة خلال الأسابيع الماضية من هجوم من جانب الكيان الصهيوني.

نجم برشلونة يدعم فلسطين

وكتب كوندي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: في كثير من الأحيان يتم اختزال الوفيات من فلسطين على إنه ا مجرد أرقام لا يُذكر فيها لا اسم ولا وجه.

وتابع: هذا يساهم في تجريدهم من إنسانيتهم. آلية مقصودة في كثير من الأحيان كي تهدف إلى جعلنا نشعر بأننا أقل قربًا منهم.

وأضاف: قبل الموت كانوا أبناء وبنات وإخوة وأخوات وأمهات وآباء مثلي ومثلك تمامًا، كانت لديهم رغبات، وتطلعات، وأحلام، وقصص. مثلي ومثلك تمامًا.