نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد سالم متحدثًا إعلاميًا لنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء في الطاعات القليلة الماضية عن تعيين الإعلامي أحمد سالم متحدثًا إعلاميًا لنادي الزمالك من قبل مجلس إدارة حسين لبيب.

أحمد سالم متحدثًا إعلاميًا لنادي الزمالك

وكتبت سميرة الدغيدي مالكة قناة الشمس منذ قليل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك تعيين أحمد سالم متحدثًا إعلاميًا لنادي الزمالك".

ويعد أحمد سالم من أبرز الإعلاميين المنتمين لنادي الزمالك حيث يقدم برنامج توك شو عبر شاشة الشمس المملوكة لسميرة الدغيدي.

وفي سياق متصل يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعا هامًا صباح اليوم الإثنين؛ للخروج بعدد من القرارات المتعلقة بالهيكل الإداري لقطاعات القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي مساء اليوم الإثنين عن ماهية المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك في ظل أنباء عن تعيين الإعلامي أحمد سالم بهذا المنصب.