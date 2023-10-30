نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال بيولي عن سبب تعادل ميلان مع نابولي في الدوري الإيطالي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان على سر تعادل فريقه اليوم الأحد 29 أكتوبر، على يد نظير نابولي في منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

نابولي يحول خسارته إلى تعادل مع ميلان

وسقط فريق ميلان في فخ التعادل مع نظيره نابولي، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، بعدما كان الروسينيري متقدما بهدفين مقابل لا شيء.

وقال بيولي في تصريحات صحفية عقب المباراة: الخطأ الذي ارتكبناه هو أننا سمحنا لنابولي بالعودة في المباراة بتسجيلهم الهدف الأول.

وتابع: تسجيل هدفين اليوم كان غير كافٍ، غير كافٍ على الإطلاق. للأسف، الخروج بنقطة واحدة فقط هو أمر محبط.

وأضاف مدرب ميلان: ردود فعل لياو وجيرو؟ كنا بحاجة إلى طاقة جديدة، التبديلات تجري لتحسين الفريق. من الصحيح أن يطلب لياو توضيحات، وسأقدمها له.

وأتم بيولي حديثه قائلا: الإصابات؟ إنها الجانب السلبي لهذا المساء. كالولو لم يكن يجب أن يلعب لو كان كايير في حالة جيدة. لنرى ما إذا كان قد تأثر بشيء في فخذه، بوليسيتش كان متعبًا في العضلة الخلفية وكان من غير الضروري المخاطرة، بيليغرينو تعرض لالتواء في الكاحل.