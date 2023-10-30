نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يعلق على قرار كولر بشأن إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قرار مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن إمام عاشور، على خلفية الأزمة الأخيرة.

وأوضح ميدو تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور: "أحترم مارسيل كولر بسبب قرار استبعاده لإمام عاشور أمام صن داونز، كولر كان محتاج إمام عاشور أمام صن داونز لكن رغم ذلك قرر استبعاده بسبب عدم رضاه على جاهزية إمام وفضل المجموعة أولًا".

وتابع ميدو في تصريحات: "الأهلي افتقد عمرو السولية أمام صن داونز، كان يحتاج لخط وسط متنوع في اللعب".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان قد خسر بهدف دون رد أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، أمس الأحد.