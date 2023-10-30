نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق مجدي حكما لمباراة الداخلية والإسماعيلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسندت لجنة الحكام الرئيسية، في اتحاد الكرة المصري، قيادة مباراة الداخلية والإسماعيلي، والتي ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري المصري الممتاز" دوري النيل" للحكم طارق مجدي.

وتعد هذه هي المباراة الثانية التى يديرها طارق مجدي بين الإسماعيلي والداخلية بالدوري المصري الممتاز.



ويعاون طارق كلا من ماجد المليجي مساعد أول، أحمد زيدان مساعد ثان، بينما يتواجد مبروك نبيل حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد الثنائي عمرو الشناوي، وأحمد ناجي.

مواجهة جرحى الدوري بشعار البحث عن الانتصارات

الفريقين هم ضحايا الدوري الممتاز، حيث لم يحققوا سوى انتصار واحد فقط

ولم يحقق الفريقين سوى انتصار وحيد فالداخلية انتصرت على حساب إنبي، بينما الإسماعيلي حقق انتصاره على حساب الاتحاد السكندري.



وفاز الإسماعيلي على نظيره الداخلية في مباراته الأولى التي قادها بثنائية نظيفة وذلك بيوم 17 مايو 2019، بالسويس وأحرز الأهداف كلا من ( كريم بامبو ومحمود متولى من ضربة جزاء ).

جدير بالذكر أن الإسماعيلي خاض أمام الداخلية 15 مباراة، فاز 8 تعادل 5 خسر 2، له 19 هدفًا عليه 10 أهداف، كلين شيت 7 لقاءات.



وتقام المباراة على استاد السلام، في تمام الرابعة عصر اليوم.