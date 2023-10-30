نجم الأهلي السابق: أشعر بالقلق من صن داونز قبل لقاء الإياب

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يشعر بالقلق قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد خسارة الأحمر في الذهاب بهدف دون رد.

وأكد ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي بالغ في الخوف من صن داونز، ولم يكن هناك تمريرات كثيرة من جانب لاعبينا".

وتابع: "لم يكن هناك انتشار جيد، وبصراحة أشعر بالقلق على الأهلي بعد رؤيتي لمستوى الأهلي الجماعي أمام صن داونز".

واختتم: "شكل الأهلي يخوف أمام صن داونز والأمور صعبة جدًا في لقاء الإياب لو الفريق مكانش في تحسن".

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز، في إياب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، في القاهرة، يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر المقبل.