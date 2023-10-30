النحاس يحذر كولر قبل مواجهة الإياب ضد صن داونز ويؤكد: صلاح محسن مظلوم

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق، تحذيرًا إلى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الإياب في دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وكان الاهلي قد خسر بهدف دون رد أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري السوبر الإفريقي، أمس الأحد.

وأوضح عماد النحاس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي لو قدم نفس أدائه في لقاء الإياب، ستكون الأمور صعبة للغاية".

وتابع: "امتى آخر مرة صلاح محسن بدأ أساسي، واللاعب مش جاهز تمامًا، الأهلي دفع ثمن قرار مارسيل كولر بالاحتفاظ بالتبديلات".

وأضاف: "صلاح محسن مظلوم، واتظلم بتواجده أساسيًا في الماتش ده، مكانش أفضل حل بالنسبة للأهلي إن صلاح يبدأ".

واختتم: "محدش كان كويس في الأهلي أمام صن داونز، بما فيهم الجهاز الفني".