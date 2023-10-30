نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة إمبولي ضد أتالانتا اليوم في الكالتشيو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإيطالية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أمبولي ضد نظيره نادي اتالانتا في الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة أمبولي ضد اتالانتا في الدوري الإيطالي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أمبولي نظيره نادي اتالانتا مساء اليوم الإثنين 30 اكتوبر 2023، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب كارلو كاستيلاني المباراة المرتقبة بين نادي امبولي ضد نظيره نادي أتالانتا في الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

تذاع أحداث مباراة أتالانتا ضد أمبولي عبر قناة أبو ظبي 1 الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي اتالانتا المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما يأتي نادي أمبولي في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.