رضا البلتاجي ينتقد حكم مباراة الأهلي وصن داونز ويهاجم المخرج

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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، حكم المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد خسر بهدف دون رد أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، أمس الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وأكد البلتاجي أن النادي الأهلي استحق ركلة جزاء أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وأوضح رضا البلتاجي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رأيت سوء نية من حكم مباراة الأهلي وصن داونز، وكذلك سوء نية من حكم الفيديو ومخرج اللقاء، كل هؤلاء لم يعيدوا اللقطة التي من المفترض أن تُحتسب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو".

وأضاف: "تواطئ المخرج وعدم إعادته للعبة ركلة جزاء بيرسي تاو يؤكد أنها ركلة جزاء".

واختتم: "لست راضيًا عن أداء حكم مباراة الأهلي وصن داونز وكان لا بد من وجود عدالة".