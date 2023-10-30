تشكيل أتالانتا المتوقع لمواجهة إمبولي اليوم الاثنين في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر جيان بييرو جاسبريني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتالانتا على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره أمبولي مساء اليوم الإثنين 30 اكتوبر 2023، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

ما هو تشكيل اتالانتا المتوقع لمواجهة أمبولي في الدوري الإيطالي؟

في حراسة المرمي: ماركو كارنيسيكي

في خط الدفاع: رافائيل تولوي، بيرات ديمسيتي، جورجيو سكالفيني

في خط الوسط: دافيد زاباكوستا، مارتن دي رون، إيدرسون، ماتيو روجيري

في خط الهجوم: شارل دي كيتيلير، جيلونلوكا سكاماكا، أديمولا لوكمان

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي اتالانتا المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما يأتي نادي أمبولي في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.