نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبحي العمراوي حكمًا لمباراة البنك الأهلي ومودرن فيوتشر في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف فيتور بيريرا تعيين الحكم صبحي العمراوي حكمًا لمباراة البنك الأهلي ومودرن فيوتشر ويساعده حكم مساعد أول أحمد توفيق طلب وحكم مساعد تاني خالد حسام طه وحكم رابع محمود منصور حكم فيديو مصطفي الشهدى وحكم مساعد فيديو محمد يوسف

البنك الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في دوري نايل

اختتم نادي البنك الأهلي تدريباته على ملعب البنك الأهلي بالعجوزة استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في دوري نايل.

ويسعى بابا فاسيليو المدير الفني لنادي البنك الأهلي لتحقيق أول فوز له على حساب مودرن فيوتشر في دوري نايل.

وخسر نادي البنك الأهلي من نظيره إنبي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.