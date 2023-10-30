نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لمباراة إمبولي ضد أتالانتا في الدوري الايطالي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الإيطالي عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أمبولي ضد اتالانتا في الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

تذاع أحداث مباراة أتالانتا ضد أمبولي عبر قناة أبو ظبي 1 الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على قمر صناعي هوت بيرد

التردد 11747

استقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على قمر صناعي ياه سات

التردد 11938

استقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 9/8

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أمبولي ضد اتالانتا

قناة Varzish Sport – تردد 11843 – معدل الترميز 27500 عمودى – القمر: Y1A.

قناة Sport France – تردد12012 – معدل الترميز 27500 عمودي – القمر: أسترا.

قناة TV Play – تردد 11804 – معدل الترميز 27500 أفقي – القمر: Astra 4A.

قناة TV3 الإيرانية – تردد 10973 – معدل الترميز 27500 عمودي – القمر: 62.0°E Intelsat 902.

قناة Rah-e-Farda Tv – تردد 11293 – معدل الترميز 27500 عمودي – القمر: AzerSpace 46 ° E.

قناة b N SPORTS 1 HD France – تردد 12168 – معدل الترميز 29700 عمودي – القمر: أسترا.

قناة M+La Liga HD Spain – تردد 10818 – معدل الترميز 22000 عمودي – القمر: أسترا.

ما موعد مباراة أمبولي ضد اتالانتا في الدوري الإيطالي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أمبولي نظيره نادي اتالانتا مساء اليوم الإثنين 30 اكتوبر 2023، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.