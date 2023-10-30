نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يحسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراة الاهلي وصن دوانز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمي، الجدل حول الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة الأهلي وصن دوانز، والتي جمعتهم ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري السوبر الافريقي.

وعلق عبد الرؤوف عبر برنامج ملعب أون، والذي يذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وقال ياسر: "الأهلي ارتكب مخالفة في الدقيقة 66 تستوجب ركلة جزاء مستحقة لصن داونر، إلا أنه رغم تمركز الحكم الجيد لم يتخذ القرار الصحيح، ومندهش من عدم تدخل محكمة الفيديو".

الأهلي يستحق ركلة جزاء

وتابع: "بيرسي تاو استحق ركلة جزاء، لاعب صن داونر ارتكب الدفع باليد، وللمرة الثانية مندهش من غياب محمكة الفيديو".

واستكمل: "لاعب صن دوانز يستحق الإنذار في الدقيقة 3 بعد دفع رضا سليم، ومع تكرار الدفع خلال الشوط الأول من نفس اللاعب،يستحق الانذار الثاني والطرد، اللاعب فهم مقومات الحكم وضعف شخصيته ".

واستطرد: "الكرة اصطدمت بالحكم 3 مرات، وطبق الإسقاط بشكل خاطئ، للاعبين صن دوانز رغم أن الكرة كانت في حوزة بيرسي تاو، الحكم بصنف ضمن الحكام المميزة في القارة، لكن الملعب عكس التصنيف".

واختتم: "الحكم رفع لوحة التبديلات دون تشغليها، عليه التأكيد على عمله وشحن اللوحة، دون حملها معه فقط".