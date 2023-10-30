نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 30-10-2023 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن ريال مدريد من مواصلة سيطرته على صدارة الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعد الفوز على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

انطلقت النسخة الثالثة والتسعين من بطولة الدوري الإسباني في أغسطس الماضي ومن المقرر أن تنتهي بطولة الليجا في ٢٦ مايو ٢٠٢٤.



يشارك في الموسم الحالي ثلاثة أندية صعدت من الدرجة الثانية وهم: غرناطة ولاس بالماس وديبورتيفو ألافيس.

وستقام اليوم آخر جولات الأسبوع الحادي عشر من الليجا بين غرناطة وفياريال في تمام الساعة ١٠ مساء بتوقيت مصر.



تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولات العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنقل أحداث مباريات الدوري الإسباني.