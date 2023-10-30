نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرارات الأبيض ضد نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت إدارة نادي الزمالك الحالية، تخفيض عقود بعض اللاعبين داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة الأزمات التي تضرب النادي في الفترة الأخيرة.

ويخطط مسؤولو القلعة البيضاء في الوقت الحالي، لإيجاد بعض الحلول لقك أزمة القيد بسبب مديونيات النادي وغرامات اللاعبين.

- الزمالك يخفض عقد عواد

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الزمالك سوف يتفاوض مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "النادي يرغب في تخفيض قيمة عقد عواد قبل التجديد، وأن يكون عقده بقيمة 9 ملايين جنيه وبالتالي سيكون متساويًا مع محمد صبحي حارس الفريق، على أن يكون هناك بند مشاركة".

ويسعى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب نادي الزمالك، لعودة الروح من جدبد داخل صفوف الفريق بعد الهزيمة المفاجئة في الجولة الماضية من الدوري المصري أمام نادي إنبي بهدفين مقابل هدف.