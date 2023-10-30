نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرو يكشف سر بكائه عقب استبداله في مباراة ميلان ونابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أوليفيه جيرو نجم هجوم فريق ميلان، سر لقطته التي أسارت الجدل في مباراة فريقه ضد نظيره نابولي في منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ميلان يسقط في فخ التعادل وجيرو يبكي

وسقط فريق ميلان في فخ التعادل مع نظيره نابولي، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، بعدما كان الروسينيري متقدما بهدفين مقابل لا شيء.

وتم استبدال جيرو في الدقيقة 81 من مباراة ميلان ونابولي اليوم، وظهر أكثر من مرة وهو يبكي بشدة على دكة البدلاء.

وقال جيرو في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم عن بكائه: نحن لسنا آلات، لدينا مشاعر وفي تلك اللحظة كنت أعتقد أنني لا زلت قادرًا على مساعدة الفريق، ولكن المدرب هو من يختار وأنا أحترم ذلك.

وتابع: "بعد هدف نابولي الأول، لم نكن نعرف كفريق ما إذا كنا سنهاجم أم ندافع.. أنا مُحبط