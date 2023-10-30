نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأهلي أم الزمالك".. نجم إنبي يحسم الجدل نهائيا حول رحيله في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى مسؤولو فريقي الأهلي والزمالك في الفترة الماضية، اهتمامهم بالتعاقد مع أحد النجوم الجديدة في الدوري المصري الممتاز في المواسم الأخيرة، داخل نادي إنبي، في ظل تألق اللاعب الملفت منذ الموسم الماضي.

- كالوشا يتحدث عن عروض الأهلي والزمالك

وصرح أحمد كالوشا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن ظهوره بهذا المستوى خلال الموسم الحالي، استكمالًا لما قدمه في الموسم الماضي، وتركيزه الكامل في التدريبات الجماعية.

وواصل كالوشا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تقدمي في ملعب الخصم يأتي بقرار من المدير الفني، واسم كالوشا جاء لتشبيهي بمستوى كالوشا بواليا نجم منتخب زامبيا السابق".

وأردف أحمد كالوشا: "هدفي الانضمام إلى منتخب مصر، ودائمًا أتحدث بيني وبين نفسي من أجل تحفيزي وأقول دائمًا لم أصنع أي شئ حتى الآن، وأضغط على نفسي من أجل زيادة التركيز".

واختتم: "كان هناك تواصل في فترات سابقة من الأهلي والزمالك، ولكن هذا الموسم لم يتم التواصل بشكل رسمي، وأحد الوكلاء قال لي كولر يضعك تحت المراقبة، واللعب للأهلي والزمالك شرف لأي لاعب وحلم بكل تأكيد".