نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الدوري الإسباني مباريات الجولة الثانية عشر من الموسم الحالي، حيث كانت هناك مباريات مثيرة وقوية في تلك الجولة الماضية أبرزها مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف.



يستضيف ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو بينما يحل ريال سوسييداد ضيفا ثقيلا على برشلونة كما يستضيف لاس بالماس نظيره أتلتيكو مدريد.



يسعى ريال مدريد للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما نجح برشلونة في خطف اللقب منه في الموسم الماضي بعد منافسة قوية وشرسة استمرت حتى الجولات الأخيرة من الموسم.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإسباني قبل استكمال مواجهات الجولة الحادية عشر حتى الآن..



1 - ريال مدريد 28 نقطة

2 - جيرونا 28 نقطة

3 - أتلتيكو مدريد 25 نقطة

4 - برشلونة 24 نقطة

5 - ريال سوسيداد 19 نقطة

6 - أتلتيك بلباو 18 نقطة

7 - رايو فاليكانو 17 نقطة

8 - ريال بيتيس 17 نقطة

9 - فالنسيا 15 نقطة

10 - لاس بالماس 14 نقطة

11- أوساسونا 13 نقطة

12 - خيتافي 12 نقطة

13 - إشبيلية 10 نقاط

14 - قادش 10 نقاط

15 - فياريال 9 نقاط

16 - ريال مايوركا 9 نقاط

17 - ديبورتيفو ألافيس 9 نقاط

18 - سيلتا فيجو 6 نقاط

19 - غرناطة 6 نقاط

20 - ألميريا 3 نقاط