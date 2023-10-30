الترجي التونسي يعلن طرح تذاكر مباراته أمام الوداد المغربي في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي الترجي التونسي طرح تذاكر مباراته أمام الوداد المغربي في الدوري الإفريقي غدًا بالملعب الأولمبي بالمنزه.

بعثة الترجي التونسي تغادر المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي المغرب اليوم متجهًا إلى تونس استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في الدوري الإفريقي.

الترجي التونسي يستأنف تدريباته مساء الغد استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في إياب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.

وخسر الترجي التونسي من الوداد المغربي بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي لمواجهة الوداد المغربي ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب حمادي العقربي رادس.