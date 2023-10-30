نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلة جزاء الأهلي الغير محتسبة أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد توفيق السيد الخبير التحكيمي أن إختيار حكم مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي التي أقيمت اليوم ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، كان غريب من البداية وهو غير مصنف.

وقال توفيق السيد الخبير التحكيمي فى تصريحات خاصة عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" حكم مباراة الأهلي وصن داونز ظلم النادي الأهلي فى ركلة جزاء كانت لصالح بيرسي تاو.

واضاف:" حكم مباراة الأهلي وصن داونز كان اختياره غريب للغاية، هو رجل لم يدير أى مباراة فى دوري أبطال إفريقيا كبيرة بل جميعها مباريات بسيطة فى التصفيات التمهيدية.

وتابع:" لا أتفهم لماذا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اختار مصطفى غربال فى إياب دور ربع النهائي لمباراة صن داونز ضد فريق بترو أتليتكو رغم أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الجنوب أفريقي بهدفين وكانت مباراة تحصيل حاصل، كان من الممكن أن تكون مباراة الأهلي وصن داونز بتحكيم غربال.