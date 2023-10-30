نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: موديست صفقة فاشلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أن صفقة اللاعب الفرنسي أنتوني موديست فاشلة وغير مفيدة على الاطلاق للنادي الأهلي.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" انتوني موديست صفقة فاشلة والتعاقد معه كان غريب من البداية، وانك تتعاقد مع لاعب عنده 35 سنة غريب بصراحه ومحتاج اللي تعاقد معه أنه يحاسب.

واضاف:'" موديست لم يلمس الكرة فى مباراة الأهلي وصن داونز خلال الدقائق الذي شارك بها، ازاي ادفع مليون ونصف دولار فى هذا اللاعب.

وتابع مجدي عبد الغني:" أتمني من الأهلي رحيله بشكل سريع والتعاقد فى يناير مع صفقة قوية تستطيع أن تفيد النادي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر مباراة الذهاب فى نصف نهائى الدوري الأفريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد.