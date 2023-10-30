نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف سبب الخسارة أمام صن داونز وتوقعاته لموقعة الإياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علَقَ محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، على خسارة المارد الأحمر أمام ماميلودي صن داونز بهدف نظيف ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي عصر اليوم.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية " TeN": الأهلي لم يظهر أمام صن داونز، وافتقد الفريق الحلول والخطورة الهجومية نظرًا لغياب محمود عبد المنعم كهربا المهاجم الأساسي للمارد الأحمر بسبب الإجهاد الذي تعرض له أثناء الإحماء قبل المباراة، فضلًا عن عدم جاهزية الفرنسي أنتوني موديست الذي لا يليق بارتداء الفانلة الحمراء، ولم يقدم المنتظر حتى الآن.

وأضاف: الأهلي خرج بأقل الخسائر أمام صن داونز، نظرًا للتوقعات قبل المباراة التي كانت تصب في صالح الفريق الجنوب إفريقي، بسبب نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين، لكن الأحمر قادر على التعويض والتأهل لنهائي البطولة ويبقى المرشح الأبرز للتتويج باللقب.