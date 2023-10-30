نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع أزمة قوية بين الاتحاد السعودي وعبدالرحمن العبود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اندلعت أزمة قوية بين نادي الاتحاد السعودي، ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبدالرحمن العبود، وذلك بسبب قرار المدير الفني للفريق الأخير، نونو سانتو.

وأكدت صحيفة "الرياضية"، أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، رفض كل المحاولات الإدارية بشأن إعادة عبد الرحمن العبود لاعب الوسط إلى التدريبات الجماعية.

وطالب مدرب الاتحاد السعودي، باستمرار إبعاد عبدالرحمن العبود، عن المشاركة مع الفريق دون تحديد فترة زمنية لقراره.

وأشارت إلى أن إدارة نادي ‎الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، طالبت عبدالرحمن العبود، بمواصلة تمارينه اليومية في النادي الصحي حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت أن عبدالرحمن العبود لاعب ‎الاتحاد، ينوي تصعيد قرار تحويله للتدريبات الانفرادية إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لائحته تمنع هذا الإجراء.