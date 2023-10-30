نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: أوسوريو لا يستحق البقاء داخل القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن خوان أوسوريو لا ينفع الزمالك مطلقا ومستمر على عدم ثبات التشكيل.

وأوضح أن محمد حمدي لاعب فريق إنبي ظهر بمستوى طيب خلال لقاء الفريق الأبيض، وهو موهبة رائعة تستحق الإشادة بها، مشيرًا إلى أنه يستحق الاحتراف الخارجي وسيكون مفيدًا لمنتخب مصر.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "خوان أوسوريو لا ينفع الزمالك مطلقا ومستمر على عدم ثبات التشكيل، ومباراة سموحة كانت خادعة في تقييم المدرب وحذرت من الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في هذه المباراة".

وأضاف: "اعتقد أن هناك رغبة لدى مجلس الزمالك في رحيل أوسوريو، لكن الأمور تتعلق بالشرط الجزائي، واسكواد الزمالك ينقصه بعض الصفقات الجديدة، رغم وجود أسماء جيدة ولكن بعضها لا يقدم المستوى المأمول".

وأكمل: "لا يوجد مباراة واحدة لعب الزمالك خلالها بتشكيل ثابت، وأوسوريو لا يستحق البقاء في الزمالك، وقد تكون أخر مباراة له أمام بيراميدز، وهناك أسماء يتم المفاضلة بينها، وهو ما علمته من بعض الأشخاص داخل النادي".

وأشار إلى أن هناك أسماء مدربين مصريين وأجانب مرشحة لتدريب الزمالك حال إقالة أوسوريو بشكل رسمي، ومن الوارد التعاقد مع بيتسو موسيماني فما المانع من وجوده خصوصا أنه مدرب ناجح.

وأكد: "كان يجب تواجد سيف الجزيري في لقاء إنبي، تم لعب الكرات العرضية كثيرا داخل المنطقة في غياب المهاجم الأساسي، وأوباما من الصعب الاعتماد عليه في مركز رأس الحربة، وشيكابالا لاعب جيد ويتم الاستفادة منه عندما يلمس الكرة لكن دون الكرة لا يفعل شيئا.

وأشاد عفت نصار، بمدرب إنبي تامر مصطفى الذي لعب مباراة جيدة أمام الزمالك واستغل امكانيات لاعبيه، ونجح في تحقيق انتصار جيد رغم عدم ضم صفقات كثيرة.

وختم: "كولر يتحمل نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز، والمباراة القادمة صعبة جدا، خصوصا في ظل وجود لاعبين مميزين في خط هجوم المنافس".