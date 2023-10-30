نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل لقاءات اليوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق الدوري الإسباني مباريات الليجا التي يتنافس فيه ٢٠ نادي على اللقب في الموسم الحالي على رأسهم برشلونة وريال مدريد.



يواصل نجوم الليجا جهودهم في كل مباراة من أجل تسجيل الأهداف للمنافسة على لقب هداف الليجا الذي توج به البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة في الموسم الماضي برصيد ٢٣ هدف.



يسعى ريال مدريد لاستعادة ذاكرة الألقاب والبطولات في الموسم الحالي، حيث تمكن نجمه الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل ١٠ أهداف حتى الآن يحتل بهم صدارة جدول هدافي الليجا.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن..

1 - جود بيلينجهام - ريال مدريد - 10 أهداف

2 - أنطوان جريزمان- أتلتيكو مدريد- 7 أهداف

3 - ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد - 6 أهداف

4 - ميكيل أويرزبال - ريال سوسيداد - 6 أهداف

5 - خوسيلو - ريال مدريد - 5 أهداف

6 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 5 أهداف

7 - تاكيفوسا كوبو - ريال سوسيداد - 5 أهداف

8 - ارتيم دوفبيك - جيرونا - 5 أهداف

9 - هوجو دورو - فالنسيا- 5 أهداف

10 - بريان زاراجوزا - غرناطة - 5 أهداف

11 - بوخا مايورال - خيتافي - 5 أهداف