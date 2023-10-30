نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: الأحمر خرج بأقل الخسائر أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

أكد طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يظهر بشكل جيد أمام صن داونز، مشيرا إلى أن الفريق خرج بأقل الخسائر، وقادر على التعويض في لقاء الإياب بالقاهرة بدعم جماهيره، وأن يظهر بمستوى فني أفضل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عليه اختيار التشكيل الأفضل للقاء الإياب، وهو مستمر في التدوير رغم انخفاض مستوى بعض العناصر، وكان من الطبيعي مشاركة حسين الشحات في الشوط الثاني، بدلا من اشراك طاهر محمد".

وأضاف: "احتفال موكوينا مدرب صن داونز، لأنه يعتبر الفوز على الأهلي إنجاز بالنسبة له، ومن الطبيعي أن يستعين الجهاز الفني للأهلي وخالد بيبو بتلك اللقطات وأن يشاهدها اللاعبين جيدًا من أجل الرد بقوة في لقاء الإياب".

وواصل: "الأهلي كان له ركلة جزاء لو احتسبت ستكون نقطة تحول كبيرة في المباراة، والفريق في حاجة قوية للمساندة من جماهيره خلال لقاء الإياب".

وأشار إلى أن كولر كان لديه حلول فنية في خط الهجوم بعيدًا عن موديست الغير جاهز فنيا وبدنيا ولن يتم الحكم عليه حاليًا، وكان الأفضل تواجد بيرسي تاو في الهجوم، بالإضافة إلى مشاركة حسين الشحات ورضا سليم على الطرفين.