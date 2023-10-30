نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي 2023-2024 قبل لقاءات اليوم الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب الدوري الايطالي 2023-2024 قبل لقاءات اليوم الاثنين الموافق الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة.

مباريات اليوم الأثنين

إمبولي ضد أتالانتا.

لاتسيو ضد فيورنتينا.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة.

في حين يأتي فريق يوفنتوس الكروي الأول في المركز الثاني برصيد 23 نقطة وفيما يلي باقي ترتيب الكالتشيو:

المركز الأول – إنتر ميلان، 25 نقطة.

المركز الثاني – يوفنتوس، 23 نقطة.

المركز الثالث – ميلان، 22 نقطة.

المركز الرابع – نابولي، 18نقطة.

المركز الخامس – فيورنتينا، 17 نقطة.

المركز السادس – أتالانتا، 16 نقطة.

المركز السابع- بولونيا، 15 نقطة.

المركز الثامن – روما، 14 نقطة.

المركز التاسع – لاتسيو، 13 نقطة.

المركز العاشر – مونزا، 13 نقطة.

المركز الحادي عشر – ليتشي، 13 نقطة.

المركز الثاني عشر – فروزينوني كالتشيو، 12 نقطة.

المركز الثالث عشر – تورينو، 12 نقطة.

المركز الرابع عشر – جنوى، 11 نقطة.

المركز الخامس عشر – ساسولو، 11 نقطة.

المركز السادس عشر – هيلاس فيرونا، 8 نقاط.

المركز السابع عشر – إمبولي، 7 نقاط.

المركز الثامن عشر – أودينيزي، 7 نقاط.

المركز التاسع عشر – كالياري، 6 نقاط.

المركز العشرين – ساليرنيتانا، 4.