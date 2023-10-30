نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: مكسب مباراة صن داونز عودة أكرم توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أن أخطاء مروان عطية لاعب وسط الأهلي تكررت كثيرًا في التمرير السيئ من منتصف الملعب خلال المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشكل العام يعطي انطباع غير مطمئن قبل مواجهة الإياب يوم الأربعاء القادم.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تركيز لاعبي الأهلي بعيدة والروح غير موجودة للغاية، ومن الصعب اللعب بشكل مفتوح في استاد القاهرة، لأنه سيتعرض للإحراج من فريق قوي بحجم صن داونز".

وأضاف: "كولر لم يختار التشكيل الأنسب لتلك المباراة كان من الأفضل مشاركة كوكا بشكل أساسي، ومحمد هاني لم يكن في أفضل حالاته، ومكسب الأهلي كان عودة أكرم توفيق".

وواصل: "يجب نسيان تلك المباراة والاستعداد للمباراة المقبلة، واستعادة الروح العالية، التي غابت بشكل واضح في المباريات الأخيرة".

وتابع: "الكابتن محمود الخطيب سلم مفاتيح فريق الكرة بالكامل لـ كولر، والمدرب أصبح يتصرف كما يشاء، لذلك يجب الاجتماع معه في أقرب وقت ممكن".

وأكمل: "كوكا كان الأفضل في وسط الملعب، والربط بين ثنائي الدفاع ربيعة ومحمد عبدالمنعم غير جيد مطلقًا، والقلق ظهر واضحًا على ربيعة، والذي انقذه الشناوي من كرة ساقطة خلفه كادت أن تكون هدفا".

وأتم: "المطلوب في لقاء العودة هي اللعب بروح عالية وأن يظهروا (كالوحوش) في أرض الملعب، لو صن داونز اكتسب الثقة سيلعب مباراة كبيرة أمام الأهلي، مع الوضع في الاعتبار ضرورة عدم استقبال أهداف، لا نريد أن يحدث تهديد من الأساس لمرمى محمد الشناوي".