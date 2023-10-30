نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

وأكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الأهلي استحق ركلة جزاء واضحة أمام صن داونز بعد دفع بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء، مبديا غضبه الشديد من حكام الفار الذين لم يقوموا باستدعاء الحكم البنيني لمشاهدة اللعبة.

وقال الخبير التحكيمي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي تضرر من حكام الفار، ولا أعرف سر تعيين نفس الحكم على تقنية الفيديو في أكثر من مباراة للأهلي".

وأضاف: "مباراة صنداونز وبترو اتلتيكو في جنوب إفريقيا تم اسنادها لـ مصطفى غربال، والكاف قام بإبعاده عن مواجهات أندية شمال إفريقيا ضد أندية القارة السمراء، فما يحدث (تهريج واضح) من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي أسند مباراة محسومة لغربال، بينما تجاهل تعيين حكم قوي لمواجهة اليوم بين الأهلي وصن داونز".

وأشار إلى أن الأهلي كان يستحق ركلة جزاء واضحة في لقاء سيمبا التنزاني في الذهاب ثم ركلة جزاء آخرى هنا في القاهرة، وكانوا لصالح (كهربا)، ثم تجاهل الحكم البنيني ديجيندو ركلة جزاء اليوم لمصلحة بيرسي تاو، مشددًا على أنه متحفظ على وجود حكم مغربي في تقنية الفار خلال مواجهات الأهلي.

وتابع: "الحكم اطلق صافرته كثيرا في اتجاه مرمى الأهلي، كل التحام لمصلحة صن داونز كان يطلب صافرته محتسبًا ركلة حرة مباشرة ضد الفريق الأحمر، وهو حكم ليس لديه خبرات وظهر متوترًا ولم يكن واثق من قراراته وكانت قراراته خاطئة معظم الوقت، كنا نتوسم خيرًا في فيكتور جوميز لكن لم يحدث أي جديد".

وأكد: "لجنة حكام الكاف تُعطي صورة سيئة عن التحكيم الإفريقي، ولا أعرف الحكم البنيني ديجيندو، وليست مشكلة تعيين حكم شاب لكن الأمر مرتبط بأحقيتها في الظهور، والأزمة أن حكم لقاء الأهلي وصن داونز لم يكن جديرا بها، الحكم ليس علاقة بالأداء الفني وكان هناك مخالفة واضحة أمامه لصالح الأهلي لم يحتسبها".

وأضاف: "هناك نية مبيتة من القائمين على البطولة لإقصاء النادي الأهلي ومنعه من المنافسة على التتويج بلقب الدوري الإفريقي، خصوصًا بعدما تم تغيير موعد لقاء صنداونز ثم إسناد المباراة لحكم مغمور".

وأوضح: "هناك تلاحم بسيط بين أفشة ولاعب صنداونز، ولا ترتقي مطلقا لاحتسابها ركلة جزاء، وتم إعادة هذه الكرة من جميع الزاويا، عكس التعامل مع النادي الأهلي الذي لم يتم إعادة لعبة تاو، وهو أسلوب غير مُتحضر مطلقًا من جانب القائمين على بث المباراة.. عندما أشاهد على التحكيم الإفريقي أحزن كثيرًا لأنهم يعطون إنطباع سيء عن حكام القارة".

وأتم: "الحكام الأفارقة لم يتطوروا على مدار سنوات طويلة، ويجب الإشادة بـالطاقم المصري الذي أدار لقاء الوداد أمام الترجي بقيادة أمين عمر، ورسالتي لـ فيتور بيريرا بأنه لا يجب التعامل بهذه الطريقة مع حكم كبير مثله، وإبعاده عن المباريات منذ 3 أسابيع رغم إنه اخطأ في لقاء المقاولون والزمالك".