نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 30-10-2023 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتأهب عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة لانطلاق أحداث مباريات اليوم الأثنين الموافق الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ونستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأثنين 30-10-2023 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأثنين

إمبولي ضد أتالانتا.. عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

لاتسيو ضد فيورنتينا.. عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

وتنقل أحداث مباريات الدوري الإيطالي عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع AD sports premium hd.