نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ضد نظيره فريق زد إف سي، في اللقاء المقبل للأبيض ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام فريق زد، ضمن منافسات الدوري العام.

وسقط أبناء ميت عقبة في فخ الهزيمة أمام إنبي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 5 للبطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 3 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نايل 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.