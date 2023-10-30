نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فياريال ضد غرناطة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال في مواجهة صعبة أمام نظيره فريق غرناطة، مساء اليوم الإثنين الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة فياريال ضد غرناطة في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة فياريال مع نظيره فريق غرناطة، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق فياريال المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فريق غرناطة في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة غرناطة وفياريال في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة غرناطة ضد فياريال عبر قناة beIN Sports 1HD.