أوسوريو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة زد المقبلة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن التشكيل المتوقع الذي سيعتمد عليه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مواجهة نظيره زد في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام، من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في مواجهة زد ضمن منافسات الدوري العام.

وسقط أبناء ميت عقبة في فخ الهزيمة أمام إنبي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 5 للبطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 3 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نايل 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام زد في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"- يوسف إبراهيم أوباما - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

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