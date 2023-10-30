نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30/10/2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لمواجهات نارية وهامة، مساء اليوم الاثنين، فى مختلف ملاعب العالم، على رأسها، مباراة الداخلية ضد الاسماعيلي في الدوري المصري فضلا عن مباراة لاتسيو ضد فيورنتينا بالدوري الايطالي.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30/10/2023 والقنوات الناقلة

ويقدم ليكم موقع "دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30/10/2023.. وجاءت كما يلي:-

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الداخلية X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1

البنك الأهلي X مودرن فيوتشر – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

غرناطة X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X أتالانتا – الساعة 7:30 مساء على قناةAD Sports Premium 1

لاتسيو X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1





مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

بوافيستا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

بشكتاش X جازينتاب – الساعة 7 مساء