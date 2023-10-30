نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفض تجديد عقد الصخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من الانتقادات الشديدة خلال الفترة الماضية، بعد تراجع مستواه خلال المباريات الأخيرة مع الفارس الأبيض في الموسم الحالي 2023-2024.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع كبير في مستوى عبدالغني، مع وجود العديد من الأخطاء الدفاعية التي تسببت في تهديد مرمى الزمالك، وتلقي العديد من الأهداف التي أثرت بشكل واضح على نتائج الأبيض.

ومن المقرر أن يحسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، موقفه من رحيل عدد كبير من اللاعبين في يناير.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء الجديدة برئاسة حسين لبيب، تدرس قرار عدم التجديد لمحمد عبد الغني خلال الفترة المقبلة، بعد تلقي الضوء الأخضر من أوسوريو.

وأوضح، أن أولوية التجديد تأتي لكل من، أحمد فتوح ومحمد عواد ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود علاء.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

وفي نفس السياق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 3 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نايل 2023-2024.