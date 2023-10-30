نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم قياسي جديد لهالاند في ديربي مانشستر.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن النرويجي إيريلينج هالاند من تحقيق رقم قياسي، في مباراة الأمس أمام مانشستر يونايتد في الديربي الكبير، المقام تحت إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تمكن النرويجي من الوصول لـ 8 مساهمات في ديربي مانشستر في عدد 3 مباريات فقط وهو يعتبر أسرع رقم، ويفصل هالاند على أن يكون الأكثر مساهمة 5 مساهمات فقط، يعتبر الرقم الأكبر مسجل بإسم ريان جيجز بـ13 مساهمة في خلال 29 ديربي.

أحداث المباراة

وقد تمكن مانشستر سيتي من فرض سيطرته المطلقة مؤخرًا على الديربي بالفوز بثلاثية مقابل لا شئ، أحرز هالاند الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة26 من الشوط الأول، وتمكن المهاجم النرويجي أيضًا أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 49، إختتم فيل فودين ثلاثية مانشستر سيتي من صناعة هالاند في الدقيقة 80، ليستمر مانشستر سيتي متساوي مع أرسنال في النقاط بـ 24 نقطة على بعد نقتطين من المتصدر توتنهام.