نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة غرناطة ضد فياريال في الليجا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة مع نظيره فريق فياريال، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة فياريال ضد غرناطة في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة فياريال مع نظيره فريق غرناطة، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل فياريال المتوقع لمواجهة غرناطة

حراسة المرمى: رولى.

الدفاع: ألبيول، ب أو توريس، فويث، استوبينان.

الوسط: كوكولين، كابوى، باريخو.

الهجوم: دانجوما، مورينو، لوسيلسو.

تشكيل غرناطة المتوقع لمواجهة فياريال

حراسة المرمى: ويس ماكسيميانو.

خط الدفاع: كارلوس نيفا، راؤول تورينتي، جيرمان سانشيز، كويني.

خط الوسط: داروين ماتشيس، ماكسيم جونالونس، لويس ميلا، أنتونيو بويرتاس.

في الهجوم: لويس سواريز، خورخي مولينا.

القنوات الناقلة لمباراة غرناطة وفياريال في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة غرناطة ضد فياريال عبر قناة beIN Sports 1HD.