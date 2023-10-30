نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن جوائز الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام اليوم في فرنسا، حفلة جوائز "فرانس فوتبول" السنوية، حيث يتم تكريم الأفضل في أمور مختلفة تخص كرة القدم الرجالية والنسائية مع جائزة الشاب الأبرز.

جوائز فرانس فوتبول

سوف نستعرض لكم الجوائز التي سوف تُقدم في الحفلة الخاصة:

-جائزة أفضل لاعب لـ الرجال

- جائزة أفضل لاعب لـ النساء

-جائزة أفضل نادي كرة قدم رجال

-جائزة أفضل نادي كرة قدم نسائي

-جائزة أفضل لاعب شاب (كوبا)

-جائزة أفضل حارس (ياشين)

-جائزة أفضل هدف (بوشكاش)

-جائزة أفضل مهاجم(جيرد مولر)

-جائزة سقراط للأعمال الخيرية

موعد الحفلة والقناة الناقلة

سوف تنطلق الحفلة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على قناة بي ان سبورت الإخبارية.

