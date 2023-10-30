سموحة يعلن عودة ثنائي الفريق أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الطبي لنادي سموحة عودة ثنائي الفريق حسام حسن ومحمد مغربي أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل عقب تعافيهم من الإصابة العضلية والتي لحقت بهم في الفترة الأخيرة وغيابهم عن مباراة زد أف سي الماضيه.

سموحة يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي سموحة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل.

وتعادل سموحة مع نظيره زد أف سي بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد الاسكندرية.

