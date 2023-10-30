نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم سلبي للأهلي وناقوس خطر في عصر السويسري كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق صنداونز الجنوب أفريقي، وذلك في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، والتي أقيمت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا أمس، وحقق أصحاب الأرض الفوز بهدف نظيف.

رقم سلبي للاهلي

وللمباراة الرابعة على التوالي تستقبل شباك فريق الأهلي أهدافا، بواقع 5 أهداف في 4 مباريات.

وجاءت البداية منذ مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري والتي انتهت بفوز فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدف، وكذلك 3 أهداف في مباراتي فريق سيمبا خلال الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، وهدف أمس أمام فريق صنداونز.

وللمرة الأولى تحدث هذه الظاهرة في عهد المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر، حيث لم تستقبل شباك فريق الأهلي على مدار 4 مباريات على التوالي، منذ تولي كولر مسئولية القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي بين فريق الأهلي وفريق صنداونز الجنوب أفريقي في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

يذكر أن فريق الأهلي خاض 3 مباريات في بطولة الدوري الأفريقي، تعادل في مباراتين وهزم في مباراة، ولم يستطع تحقيق الفوز أو الحفاظ على نظافة الشباك في البطولة.

