نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكسر شوكة صن داونز.. أول قرارات الأهلي لحسم الصعود إلى نهائي الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هزيمة أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي في بريتوريا، بهدف دون رد.

ويسعى الأحمر لتخطي عقبة الفريق الجنوب إفريقي في مواجهة الإياب والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 1 نوفمبر، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

- الأهلي يخاطب الأمن لزيادة الجماهير

وتكثف إدارة القلعة الحمراء في الفترة الحالية، وعلى رأسها محمود الخطيب رئيس النادي، جهودها في مخاطبة الجهات الأمنية، لزيادة عدد جماهير الفريق في لقاء الإياب.

وتريد إدارة الأهلي، الحصول على موافقة بدخول 50 الف مشجع بدلا من 30 الف، للضغط على المنافس وحسم التأهل رسميا إلى نهائي البطولة.

ويجهز المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، بعض التعديلات على تشكيل المارد الأحمر أمام ضيفه صن داونز، وعودة القوة الضاربة إلى الفريق بعد غياب بعض نجوم الفريق في مواجهة الذهاب، أبرزهم إمام عاشور والشحات.

