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أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق ضمك في تمام الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، ضيفًا على فريق الخليج، وذلك في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وللمرة الثانية خلال الموسم الجاري، يتقابل الثنائي المصري وجها لوجه، حيث يلعب طارق حامد في صفوف فريق ضمك، فيما يقود هجوم فريق الخليج اللاعب محمد شريف.

وتقابل الفريقان منذ شهر في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديدا في 30 سبتمبر الماضي، وانتهت المباراة بفوز فريق ضمك بثنائية نظيفة.

بذكريات الشهر الماضي.. شريف وجها لوجه أمام طارق حامد في كأس الملك

ونجح فريق الخليج في الوصول لدور الـ16 من بطولة كأس الملك، وذلك عقب الفوز على فريق العدالة بثنائية نظيفة في دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق ضمك من الوصول لدور الـ16 من بطولة كأس الملك، وذلك عقب تخطي عقبة فريق القيصومة بثنائية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة SSC hd، وذلك بصوت المعلق الرياضي راشد الدوسري.

