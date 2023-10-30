البنك الاهلي يصطدم بمودرن فيوتشر في ختام الجولة الخامسة بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مودرن فيوتشر ضيفًا ثقيلًا على نظيره البنك الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد القاهرة في ختام مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

ويحتضن استاد القاهرة اللقاء بين فريقي البنك الاهلي ومودرن فيوتشر، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاسماعيلي والداخلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة موعد مباراة البنك الاهلي ومودرن فيوتشر في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الاهلي ومودرن فيوتشر اليوم الاثنين في تمام الساعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

يبحث القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن تحقيق أول فوز له فى الدورى هذا الموسم، تصحيح المسار الفريق، وطالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص امام مرمى الخصوم من أجل ترجمتها لأهداف تساعد الفريق على الانتصار

ويأمل البرتغالى ريكاردو فورموسينيو المدير الفنى لفريق مودرن فيوتشر، فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة أمام فيوتشر، وخطف الثلاث نقاط من أجل تضييق الخناق على بيراميدز، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وحذر بعض اللاعبين من إحالتهم لدكة البدلاء حال استمرار الأخطاء

القناة الناقلة لمباراة البنك الاهلي ومودرن فيوتشر في الدوري الممتاز

وتذاع مباراة البنك الاهلي ومودرن فيوتشر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى دون نقاط من 4 مباريات، حيث خسر الفريق كل مبارياته ولم يتعادل أو يفز، سجل لاعبو البنك الأهلى هدفين واستقبلت شباكهم 8 أهداف، وفيما يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثانى فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وخسر فى لقاء وحيد، سجل لاعبو فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين

