نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. أزمة نجم ليفربول وتوهج هالاند وانتقادات جوندوجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 30-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

ازمة لويس دياز

لويس دياز

علقت صحيفة ديلي ميل البريطانية على الأزمة الطاحنة التي يمر بها اللاعب الدولي الكولومبي لويس دياز نجم فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي في ظل تعرض والديه للخطف على يد جماعة ارهابية مسلحة.

وقالت الصحيفة أن الشرطة في كولومبيا تحاول حتى الآن العثور على والد اللاعب في ظل وجود بعض الأنباء التي تفيد بتهريبه إلى فنزويلا ليقوم دياز برصد مبلغ مالي لمن يساعد الشرطة في الادلاء بأي معلومات تفيد في العثور عليه.

توهج هالاند يسيطر على ديربي مانشستر

هالاند

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن حصول اللاعب الدولي النرويجي إيرلينج هالاند على أعلى تقييم خلال مواجهة السيتزينز ومان يونايتد في ديربي مدينة مانشستر.

وتمكن الفايكنج من تسجيل هدفين وصنع هدف في ثلاثية فريقه ليواصل تصدر جدول الهدافين برصيد 11 هدف.

ونال هالاند تقييم 8.5 درجة ليكون الاعلى بين نجوم الفريقين في ظل المستوى المتقارب الذي قدمه رفقة برناردو سيلفا وفيل فودين.

الصحف الاسبانية تعلق على انتقادات جوندوجان

انتقد الدولي الالماني الكاي جوندوجان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تصرف مجموعة من لاعبي البلوجرانا عقب الخسارة التي تلقاها الفريق على يد ريال مدريد في بطولة الكلاسيكو.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الاسبانية أنه ودون مبالغة يريد أن يكون صادقًا ولا يريد التحدث بأشياء لا يجب التحدث بها ويقصد هنا حالة عدم الجدية والحزن التي ظهرت على لاعبي فريقه رغم خسارة مباراة بحجم كلاسيكو الكرة الاسبانية.