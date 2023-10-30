نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسوريو يصدر قرارا جديدا في الزمالك.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك في مباراة زد أف سي في دوري نايل.

تعديلات على تشكيل الزمالك

يأتي ذلك بسبب وجود أخطاء لدى بعض لاعبي نادي الزمالك وخاصة خط الدفاع والذي تسبب في خسارة الزمالك أمام إنبي في المباراة الماضية.

ويستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

وخسر الزمالك من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد القاهرة.

