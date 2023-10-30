نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي السابق يكشف الطريقة المثالية لمواجهة صن داونز في الإياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد يوسف، مدرب النادي الأهلي السابق، إن يجب على مارسيل كولر ولاعبي الأهلي الحذر في مباراة الإياب وعدم الاندفاع هجوميا منذ البداية، مشيرا إلى أن الفريق الجنوب إفريقي خطير على مستوى الهجمات المرتدة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره صن داونز، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي في الدوري الإفريقي، حيث كان قد خسر الفريق الأحمر في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وقال يوسف في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90: صن داونز سوف يلعب بطريقته الطبيعية خلال مباراة الاياب، وسوف يلعب على تسجيل هدف في شباك الأهلي لتعقيد اللقاء.

وأضاف مدرب الأهلي السابق: أعتقد أن عودة إمام عاشور ستكون مفيدة للفريق وأيضا مع تواجد كهربا والشحات في التشكيل الأساسي سيكون الأمر مختلف.

وتابع: جماهير النادي الأهلي هى العنصر الأول والاساسي الذي سوف يساعد الفريق على حسم التأهل للنهائي.

