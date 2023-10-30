نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. رقم سلبي لكولر وفحص طبي لنجم الزمالك وشوبير يهاجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

نشرة منتصف اليوم الاثنين

وتأتي نشرة منتصف اليوم الاثنين وفق ما يلي:-

رقم سلبي لمارسيل كولر

كولر

انتهت أحداث مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق صنداونز الجنوب أفريقي، وذلك في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، والتي أقيمت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا أمس، وحقق أصحاب الأرض الفوز بهدف نظيف.

وللمباراة الرابعة على التوالي تستقبل شباك فريق الأهلي أهدافا، بواقع 5 أهداف في 4 مباريات.

وجاءت البداية منذ مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري والتي انتهت بفوز فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدف، وكذلك 3 أهداف في مباراتي فريق سيمبا خلال الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، وهدف أمس أمام فريق صنداونز.

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مصطفى شلبي يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة زد

مصطفى شلبي

يخضع مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك لفحص طبي مساء اليوم لتحديد موقفه من مباراة زد أف سي في دوري نايل.

وسيحدد الفحص الطبي موقف اللاعب سواء بالتواجد في المباراة أو الغياب عن المباراة القادمة أمام زد أف سي في دوري نايل.

وتعرض مصطفى شلبي للإصابة بإنكل الركبة اليمني والتي لحقت به في مباراة إنبي الماضية في دوري نايل.

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شوبير يهاجم الأهلي بسبب موديست

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة غاضبة إلى أعضاء مجلس إدارة الأهلي، بسبب صفقة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، عقب الأداء السيئ الذي ظهر به اللاعب حتى الأن في مشاركاته مع القلعة الحمراء.

وأوضح «شوبير» في تصريحات إذاعية عبر برنامجه «مع شوبير»، المُذاع عبر راديو «أون سبورت»: "موديست لديه مشكلة كبيرة وللأسف واضحة، وهي عدم الجاهزية الفنية والبدنية بشكل كبير، اللاعب حركته وجسمه تقيل، وتقدمه في السن بدأ يظهر داخل الملعب، كما أن مدة ابتعاده السابقة عن الملاعب أثرت عليه".

وأردف:" لن أغير حديثي، موديست ليس هو المهاجم المنتظر أو الذي يليق بقيادة هجوم الأهلي في الفترة الحالية، ولكن مين اللي هيحاسب على الطلبات".

وتابع عن مشاركة موديست أمام صن داونز،:" موديست مش قماشة الأهلي، وفي حالة مقارنته بكهربا، سنعرف الفرق رغم أن الأخير ليس رأس حربة من الأساس، هناك فروق كبيرة للغاية".

وأختتم:" من وجهة نظري، كان يجب على كولر البدء بطاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة بدلا من صلاح محسن، فضلا عن عودة حسين الشحات باعتباره أحد العناصر الأساسية في الفريق".

