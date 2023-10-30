نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. شباب الأهلي 15 سنة يتوجون ببطولة طائرة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فريق شباب الأهلي 15 سنة في التتويج ببطولة القاهرة للكرة الطائرة بتغلبه على فريق وادي دجلة المعادي بنتيجة 3 / 0 على ملعب اتحاد الشرطة.



استطاع الفريق أن يقدم موسما قويا ومميزا بلا هزائم بقيادة المدير الفني للفريق الكابتن كريم جمعة، واشراف الكابتن وائل العايدي مسئول قطاع الناشئين، والكابتن حمدي الصافي المدير الفني لقطاع الناشئين، والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي الذي وفر كافة الإمكانيات التي ساهمت في بناء فريق قوي يليق باسم النادي الأهلي.



ويضم الفريق عناصر مميزة من اللاعبين تمثل نواة للمنتخب الوطني للكرة الطائرة ومستقبل اللعبة في النادي الأهلي.

